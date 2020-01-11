Смертельное ДТП с полицейским в Борисполе расследует ГБР

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113131 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117614 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116067 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132252 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106880 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108824 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108704 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131969 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130724 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 197210 просмотра

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Смертельное ДТП с полицейским в Борисполе расследует ГБР

Смертельное ДТП с полицейским в Борисполе расследует ГБР

Киев  •  УНН

 • 13552 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Расследуют обстоятельства смертельной дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника Главного управления Национальной полиции в Киевской области следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

"По предварительной информации, около 7:00 11 января 2020, работник полиции, управляя служебным автомобилем марки "Renault Doker ", совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший погиб на месте ДТП. Сейчас следователи ГБР допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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