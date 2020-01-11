Смертельное ДТП с полицейским в Борисполе расследует ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Расследуют обстоятельства смертельной дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника Главного управления Национальной полиции в Киевской области следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГБР.
"По предварительной информации, около 7:00 11 января 2020, работник полиции, управляя служебным автомобилем марки "Renault Doker ", совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший погиб на месте ДТП. Сейчас следователи ГБР допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия", - говорится в сообщении.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.
Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.