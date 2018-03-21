Смертельна ДТП у Харкові: суд почав слухати першого свідка

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Свідок Роман Пятєлін дає свідчення у Київському райсуді Харкова у справі щодо смертельної харківської ДТП, у скоєнні обвинувачуються Олена Зайцева та Геннадій Дронов. Про це повідомив кореспондент УНН.

“Я стояв за Volkswagen на перехресті. Справа побачив, як їде машина, з боку "Дитячого світу" на Сумській. Це був Lexus. Перед перехрестям я побачив, як і Lexus, і Volkswagen прискорилися. Сталося зіткнення. Я проїхав перехрестя, припаркував машину і кинувся на допомогу людям. На узбіччі лежало багато людей. Жінка вся в крові намагалася встати, але я їй не дав. Потім приїхали „швидкі“. Стоп-лінії не було — вона була стертою. Конкретно, коли поїхав Touareg (на який сигнал світлофора, — ред.) — я не пам’ятаю, я не побачив цього. Lexus нісся дуже швидко. Коли нісся Lexus — горів нам зелений вже. Коли Lexus виїхав на перехрестя, він почав йти вправо, ближче до узбіччя і прискорюватися”, — розповів свідок.

Варто зазначити, що Мєтєлін — перший з 15 свідків ДТП від сторони обвинувачення, кого допитає суд. На допит будуть викликані ще 14 свідків.

Нагадаємо, 21 березня Київський райсуд Харкова продовжив засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у справі щодо смертельної харківської ДТП.

Як повідомляв УНН, увечері 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення п’ятеро пішоходів у віці від 19 до 46 років загинули на місці, ще одна постраждала — 24-річна Діана Берченко — пізніше померла в лікарні від травматичного шоку на тлі вкрай важкої черепно-мозкової травми з розвинувся набряком головного мозку. Крім того, травми різної тяжкості отримали п’ять осіб.

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