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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 15971 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 20850 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 66417 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 75698 просмотра

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Смертельное ДТП в Харькове: суд начал слушать первого свидетеля

Смертельное ДТП в Харькове: суд начал слушать первого свидетеля

Киев  •  УНН

 • 17743 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Свидетель Роман Пятелин дает показания в Киевском райсуде Харькова по делу о смертельном харьковском ДТП, в котором обвиняются Елена Зайцева и Геннадий Дронов. Об этом сообщил корреспондент УНН.

“Я стоял за Volkswagen на перекрестке. Справа увидел, как едет машина, со стороны „Детского мира“ на Сумской. Это был Lexus. Перед перекрестком я увидел, как и Lexus, и Volkswagen ускорились. Произошло столкновение. Я проехал перекресток, припарковал машину и бросился на помощь людям. На обочине лежало много людей. Женщина вся в крови пыталась встать, но я ей не дал. Потом приехали „скорые“. Стоп-линии не было — она ​​была стертой. Конкретно, когда поехал Touareg (на сигнал светофора или нет — ред.) — я не помню, я не увидел этого. Lexus несся очень быстро. Когда несся Lexus — горел нам зеленый уже. Когда Lexus выехал на перекресток, он начал уходить вправо, ближе к обочине и ускоряться”, — рассказал свидетель.

Стоит отметить, что Метелин — первый из 15 свидетелей ДТП стороны обвинения, кого допросит суд. На допрос будут вызваны еще 14 свидетелей.

Как сообщал УНН, 21 марта Киевский райсуд Харькова продолжит заседание в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в деле о смертельном харьковском ДТП.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.

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