Смертельна ДТП в Києві: Mercedes на "євробляхах" зіткнувся з вантажівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Смертельна ДТП сталася в суботу вранці в Києві на вулиці Академіка Заболотного, 150. Про це УНН повідомляє з посиланням на dtp.kiev.ua.
Під час ДТП зіткнулися два автомобілі - Mercedes і вантажівка. Попередньо, водій автомобіля Mercedes, на іноземній реєстрації, не впорався з керуванням і врізався в вантажівку, що стояла на узбіччі.
"Водія Mercedes врятувати не вдалося. Загинув", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють патрульна поліція, швидка допомога і рятувальники ДСНС. Очікують слідчо-оперативну групу.
Нагадаємо, під Києвом автомобіль на смерть збив пішохода-порушника.