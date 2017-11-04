Смертельна ДТП в Києві: Mercedes на "євробляхах" зіткнувся з вантажівкою

Під час ДТП зіткнулися два автомобілі - Mercedes і вантажівка. Попередньо, водій автомобіля Mercedes, на іноземній реєстрації, не впорався з керуванням і врізався в вантажівку, що стояла на узбіччі.

"Водія Mercedes врятувати не вдалося. Загинув", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють патрульна поліція, швидка допомога і рятувальники ДСНС. Очікують слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, під Києвом автомобіль на смерть збив пішохода-порушника.