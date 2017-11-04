Смертельное ДТП в Киеве: Mercedes на "евробляхах" столкнулся с грузовиком
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Смертельное ДТП произошло в субботу утром в Киеве на улице Академика Заболотного, 150. Об этом УНН сообщает со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Во время ДТП столкнулись два автомобиля - Mercedes и грузовик. Предварительно, водитель автомобиля Mercedes, на иностранной регистрации, не справился с управлением и врезался в грузовик, стоявший у обочины.
"Водителя Mercedes спасти не удалось. Погиб", - говорится в сообщении.
На месте работают патрульная полиция, скорая помощь и спасатели ГСЧС. Ожидают следственно-оперативную группу.
Напомним, под Киевом автомобиль насмерть сбил пешехода-нарушителя.