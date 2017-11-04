Смертельное ДТП в Киеве: Mercedes на "евробляхах" столкнулся с грузовиком

Во время ДТП столкнулись два автомобиля - Mercedes и грузовик. Предварительно, водитель автомобиля Mercedes, на иностранной регистрации, не справился с управлением и врезался в грузовик, стоявший у обочины.

"Водителя Mercedes спасти не удалось. Погиб", - говорится в сообщении.

На месте работают патрульная полиция, скорая помощь и спасатели ГСЧС. Ожидают следственно-оперативную группу.

Напомним, под Киевом автомобиль насмерть сбил пешехода-нарушителя.