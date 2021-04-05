Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева виплачує одній з потерпілих близько 25-35 грн компенсації

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"Наразі виплати проходять нерегулярно, десь 25-35 грн. Отакі суми платежів. В мене є інформація по Винниченко (Світлана Винниченко, мати загиблого Олександра Євтєєва – ред.), тобто по одній з потерпілих", - розповіла Матвєєва.

Доповнення

Як повідомляв УНН, Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.

Верховний Суд залишив вирок суду першої інстанції у вигляді 10 років позбавлення волі фігурантам справи смертельної ДТП в Харкові Геннадію Дронову та Олені Зайцевій без змін.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.