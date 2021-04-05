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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41798 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 60046 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева выплачивает одной из пострадавших около 25-35 грн компенсации

Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева выплачивает одной из пострадавших около 25-35 грн компенсации

Киев  •  УНН

 • 83335 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Елена Зайцева, которая отбывает 10-летний срок лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове, выплачивает одной из пострадавших лишь около 25-35 грн компенсации. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

Цитата:

"Сейчас выплаты проходят нерегулярно, где 25-35 грн. Такие суммы платежей. У меня есть информация по Винниченко (Светлана Винниченко, мать погибшего Александра Евтеева - ред.), то есть по одной из пострадавших", - рассказала Матвеева.

Дополнение

Как сообщал УНН, Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.

Верховный Суд оставил приговор суда первой инстанции в виде 10 лет лишения свободы фигурантам дела смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову и Елене Зайцевой без изменений.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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