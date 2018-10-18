Смертельна ДТП у Харкові: на місці трагедії вшанували пам'ять загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На вулиці Сумській у Харкові, де рівно рік тому сталася страшна ДТП, пройшла панахида за загиблими, передає УНН.
Так, зокрема, на місце трагедії прийшли постраждалі внаслідок автокатастрофи, родичі загиблих, а також священнослужителі. Вони взяли участь у панахиді за загиблими. Присутні поклали букети квітів просто на тротуар.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Резонансна ДТП у Харкові: що відомо через рік після трагедії
Нагадаємо, резонансна ДТП сталася торік 18 жовтня у Харкові. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої перекинувся і влетів у натовп пішоходів на тротуарі, які саме чекали на зелений сигнал світлофора. У результаті ДТП на місці загинули п'ятеро людей, ще одна постраждала померла у лікарні за тиждень після трагедії.