Смертельное ДТП в Харькове: на месте трагедии почтили память погибших

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 44979 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113342 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121371 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160597 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150232 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139259 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129737 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176348 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118220 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Смертельное ДТП в Харькове: на месте трагедии почтили память погибших

Смертельное ДТП в Харькове: на месте трагедии почтили память погибших

Киев  •  УНН

 • 12001 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. На улице Сумской в Харькове, где ровно год назад произошло страшное ДТП, прошла панихида по погибшим, передает УНН.

Так, в частности, на место трагедии пришли пострадавшие в результате автокатастрофы, родственники погибших, а также священнослужители. Они приняли участие в панихиде по погибшим. Собравшиеся возложили букеты цветов прямо на тротуар.

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Напомним, резонансное ДТП произошло в прошлом году 18 октября в Харькове. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой перевернулся и влетел в толпу пешеходов на тротуаре, какие как раз ждали зеленого сигнала светофора. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще одна пострадавшая скончалась в больнице через неделю после трагедии.

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