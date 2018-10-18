Смертельное ДТП в Харькове: на месте трагедии почтили память погибших

Так, в частности, на место трагедии пришли пострадавшие в результате автокатастрофы, родственники погибших, а также священнослужители. Они приняли участие в панихиде по погибшим. Собравшиеся возложили букеты цветов прямо на тротуар.

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Напомним, резонансное ДТП произошло в прошлом году 18 октября в Харькове. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой перевернулся и влетел в толпу пешеходов на тротуаре, какие как раз ждали зеленого сигнала светофора. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще одна пострадавшая скончалась в больнице через неделю после трагедии.