Смертельное ДТП в Харькове: на месте трагедии почтили память погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. На улице Сумской в Харькове, где ровно год назад произошло страшное ДТП, прошла панихида по погибшим, передает УНН.
Так, в частности, на место трагедии пришли пострадавшие в результате автокатастрофы, родственники погибших, а также священнослужители. Они приняли участие в панихиде по погибшим. Собравшиеся возложили букеты цветов прямо на тротуар.
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Напомним, резонансное ДТП произошло в прошлом году 18 октября в Харькове. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой перевернулся и влетел в толпу пешеходов на тротуаре, какие как раз ждали зеленого сигнала светофора. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще одна пострадавшая скончалась в больнице через неделю после трагедии.