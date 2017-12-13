Смертельна ДТП у Харкові: Дронову продовжили арешт на 60 діб
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. Київський районний суд Харкова залишив під вартою другого учасника смертельної ДТП у Харкові на перехресті вул. Сумської — пров. Мечникова Геннадія Дронова до 10 лютого 2018 року, передає кореспондент УНН.
“Задовольнити клопотання частково, суд постановив тримання під вартою строком до 60 діб без права внесення застави, до 10 лютого 2018 року”, — сказала суддя.
Окрім того, постановлено, що слідчий має забезпечити медичну експертизу Дронову.
Нагадаємо, другий учасник смертельної ДТП у Харкові, водій Touareg Геннадій Дронов попросив викликати швидку допомогу на судове засідання. Після двогодинного медичного обстеження Дронова медиками швидкої допомоги суд продовжив слухати клопотання прокуратури про обрання йому міри запобіжного заходу.
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Як повідомляв УНН, учасника смертельної ДТП у Харкові Г.Дронова взяли під варту 8 листопада. 18 жовтня орієнтовно о 20:45 в Харкові по вулиці Сумська, в результаті зіткнення двох позашляховиків з виїздом на тротуар постраждали 11 осіб — загинуло 5 пішоходів і 6 пішоходів з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікувальні установи. Згодом у лікарні померла ще одна постраждала.