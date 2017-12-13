Смертельное ДТП в Харькове: Дронову продлили арест на 60 суток
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Киевский районный суд Харькова оставил под стражей второго участника смертельного ДТП в Харькове на перекрестке ул. Сумской — пер. Мечникова Геннадия Дронова до 10 февраля 2018 года, передает корреспондент УНН.
“Удовлетворить ходатайство частично, суд постановил содержания под стражей сроком до 60 суток без права внесения залога, до 10 февраля 2018”, — сказала судья.
Кроме того, было установлено, что следователь должен обеспечить медицинскую экспертизу Дронову.
Напомним, второй участник смертельного ДТП в Харькове, водитель Touareg Геннадий Дронов попросил вызвать скорую помощь в суд. После двухчасового медицинского обследования Дронова медиками скорой помощи суд продолжил слушать ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения.
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Как сообщал УНН, участника смертельного ДТП в Харькове Г.Дронова взяли под стражу 8 ноября. 18 октября ориентировочно в 20:45 в Харькове по улице Сумская, в результате столкновения двух внедорожников с выездом на тротуар пострадали 11 человек — погибли 5 пешеходов и 6 пешеходов с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения. Впоследствии в больнице скончалась еще одна пострадавшая.