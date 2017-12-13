Смертельное ДТП в Харькове: Дронову продлили арест на 60 суток

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 20108 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 7624 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101372 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103296 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 118010 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103718 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106110 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112820 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117263 просмотра

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Смертельное ДТП в Харькове: Дронову продлили арест на 60 суток

Смертельное ДТП в Харькове: Дронову продлили арест на 60 суток

Киев  •  УНН

 • 23354 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Киевский районный суд Харькова оставил под стражей второго участника смертельного ДТП в Харькове на перекрестке ул. Сумской — пер. Мечникова Геннадия Дронова до 10 февраля 2018 года, передает корреспондент УНН.

“Удовлетворить ходатайство частично, суд постановил содержания под стражей сроком до 60 суток без права внесения залога, до 10 февраля 2018”, — сказала судья.

Кроме того, было установлено, что следователь должен обеспечить медицинскую экспертизу Дронову.

Напомним, второй участник смертельного ДТП в Харькове, водитель Touareg Геннадий Дронов попросил вызвать скорую помощь в суд. После двухчасового медицинского обследования Дронова медиками скорой помощи суд продолжил слушать ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения.

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Как сообщал УНН, участника смертельного ДТП в Харькове Г.Дронова взяли под стражу 8 ноября. 18 октября ориентировочно в 20:45 в Харькове по улице Сумская, в результате столкновения двух внедорожников с выездом на тротуар пострадали 11 человек — погибли 5 пешеходов и 6 пешеходов с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения. Впоследствии в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

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