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Смертельна ДТП сталася в Івано-Франківську

Смертельна ДТП сталася в Івано-Франківську

Київ • УНН

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні, 4 січня, близько 4:00 в Івано-Франківську по вулиці Івасюка сталася ДТП, у якій загинули люди, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Івано-Франківська.

Біля автобусної зупинки, водій автомобіля ВАЗ 2170, не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору.

В результаті ДТП дві особи загинули та двох було важко травмовано.

Як зазначили правоохоронці, особисті дані загиблих і травмованих встановлюються.

Травмовані у важкому стані доставлені в ОКЛ.

Працівниками пожежно-рятувальної служби за допомогою шанцевого і гідравлічного інструменту розблоковано двох осіб, яких передано працівникам ШМД, а також від’єднано клеми АКБ в автомобілі.

Українські Національні Новини

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