Смертельна ДТП сталася в Івано-Франківську

Біля автобусної зупинки, водій автомобіля ВАЗ 2170, не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору.

В результаті ДТП дві особи загинули та двох було важко травмовано.

Як зазначили правоохоронці, особисті дані загиблих і травмованих встановлюються.

Травмовані у важкому стані доставлені в ОКЛ.

Працівниками пожежно-рятувальної служби за допомогою шанцевого і гідравлічного інструменту розблоковано двох осіб, яких передано працівникам ШМД, а також від’єднано клеми АКБ в автомобілі.