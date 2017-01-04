Смертельна ДТП сталася в Івано-Франківську
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні, 4 січня, близько 4:00 в Івано-Франківську по вулиці Івасюка сталася ДТП, у якій загинули люди, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Івано-Франківська.
Біля автобусної зупинки, водій автомобіля ВАЗ 2170, не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору.
В результаті ДТП дві особи загинули та двох було важко травмовано.
Як зазначили правоохоронці, особисті дані загиблих і травмованих встановлюються.
Травмовані у важкому стані доставлені в ОКЛ.
Працівниками пожежно-рятувальної служби за допомогою шанцевого і гідравлічного інструменту розблоковано двох осіб, яких передано працівникам ШМД, а також від’єднано клеми АКБ в автомобілі.