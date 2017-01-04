Смертельное ДТП произошло в Ивано-Франковске
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК -КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня, 4 января, около 4:00 в Ивано-Франковске по улице Ивасюка произошло ДТП, в котором погибли люди, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Ивано-Франковска.
Возле автобусной остановки, водитель автомобиля "ВАЗ 2170", не справился с управлением и въехал в электроопору.
В результате ДТП два человека погибли и двое были тяжело травмированы.
Как отметили правоохранители, личные данные погибших и травмированных устанавливаются.
Травмированные в тяжелом состоянии доставлены в ОКБ.
Работники пожарно-спасательной службы с помощью шанцевого и гидравлического инструмента разблокировали двух человек, их передали работникам СМП, а также отключили клеммы АКБ в автомобиле.