Смертельна ДТП сталася на Одещині

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ОДЕСА-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні на автодорозі “Київ-Одеса” в районі селища Дачне Біляївського району пасажирський автобус сполученням Київ-Одеса скоїв зіткнення з легковим автомобілем. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП в Одеській обл.

У результаті дорожньо-транспортної події загинув 10-річний хлопчик — пасажир легковика. Його батьки та 4-річний брат госпіталізовані з травмами до медичного закладу. Пасажири автобусу по медичну допомогу не зверталися.

“Відомості про подію внесені до ЄРДР за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України”, — зазначили у відомстві.

Наразі призначено низку експертиз. Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, 25 квітня внаслідок ДТП на трасі “Київ-Одеса” загинув чоловік.

Українські Національні Новини

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