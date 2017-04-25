Смертельна ДТП сталася на Одещині

У результаті дорожньо-транспортної події загинув 10-річний хлопчик — пасажир легковика. Його батьки та 4-річний брат госпіталізовані з травмами до медичного закладу. Пасажири автобусу по медичну допомогу не зверталися.

“Відомості про подію внесені до ЄРДР за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України”, — зазначили у відомстві.

Наразі призначено низку експертиз. Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, 25 квітня внаслідок ДТП на трасі “Київ-Одеса” загинув чоловік.