Смертельна ДТП сталася на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні на автодорозі “Київ-Одеса” в районі селища Дачне Біляївського району пасажирський автобус сполученням Київ-Одеса скоїв зіткнення з легковим автомобілем. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП в Одеській обл.
У результаті дорожньо-транспортної події загинув 10-річний хлопчик — пасажир легковика. Його батьки та 4-річний брат госпіталізовані з травмами до медичного закладу. Пасажири автобусу по медичну допомогу не зверталися.
“Відомості про подію внесені до ЄРДР за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України”, — зазначили у відомстві.
Наразі призначено низку експертиз. Обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, 25 квітня внаслідок ДТП на трасі “Київ-Одеса” загинув чоловік.