Смертельное ДТП произошло в Одесской обл.
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня на автодороге "Киев-Одесса" в районе поселка Дачное Беляевского района пассажирский автобус сообщением Киев-Одесса столкнулся с легковым автомобилем. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП в Одесской обл.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 10-летний мальчик — пассажир легковушки. Его родители и 4-летний брат госпитализированы с травмами в медицинское учреждение. Пассажиры автобуса за помощью не обращались.
“Сведения о событии внесены в ЕРДРпо правовой квалификацией уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины”, — отметили в ведомстве.
Сейчас назначен ряд экспертиз. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, 25 апреля в результате ДТП на трассе “Киев-Одесса” погиб человек .