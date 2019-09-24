Смертельна ДТП на Житомирщині: водію вантажівки сьогодні оберуть запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Корольовський районний суд Житомира сьогодні розгляне клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу стосовно водія вантажівки - учасниці ДТП, в якій загинуло 9 людей на Житомирщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Судове засідання із розгляду клопотання відбудеться сьогодні о 15:00", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прокуратура наполягає на тримання під вартою.
Також повідомляється, що 55-річний чоловік підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб.
Нагадаємо, водія вантажного автомобіля - учасника ДТП у Житомирській області, у якій загинули 9 людей та ще 10 були госпіталізовані, затримали.