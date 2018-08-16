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Смертельна ДТП на Запоріжжі: суд залишив водія "КамАЗу" під вартою

Київ • УНН

 • 9319 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Апеляційний суд Запорізької області залишив під вартою водія вантажівки, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП, через яку загинули шестеро людей. Про це повідомили у прес-службі суду, передає УНН.

Смертельна ДТП на Запоріжжі: суд залишив водія "КамАЗу" під вартою

"Апеляційний суд Запорізької області інформує, що сьогодні, 16 серпня 2018 року, колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ у відкритому судовому засіданні в режимі відео конференції розглянуто апеляційну скаргу захисника Олени Усової, яка діє в інтересах громадянина Щ. у кримінальному провадженні на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11 серпня 2018 року, якою клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного Щ. задоволено, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 08.10.2018 року включно без визначення розміру застави", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, за результатами апеляційного розгляду суд постановив ухвалу, якою апеляційну скаргу адвоката Олени Усової залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського райсуду Запоріжжя - без змін.

"Ухвала суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення", - зазначили у пре-службі.

Нагадаємо, водія "КамАЗу" підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Як повідомляв УНН, зіткнення вантажного автомобіля "КамАЗ" з мікроавтобусом сталося на трасі "Харків-Севастополь" у Запорізькій області 10 серпня. У результаті загинули шестеро людей, серед яких - п’ятеро дітей. Ще 12 осіб отримали травми. Згодом суд взяв під варту водія вантажівки, підозрюваного у скоєнні ДТП.


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