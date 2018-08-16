Смертельное ДТП на Запорожье: суд оставил водителя "КамАЗа" под стражей

"Апелляционный суд Запорожской области информирует, что сегодня, 16 августа 2018 года, коллегией судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел в открытом судебном заседании в режиме видеоконференции рассмотрена апелляционная жалоба защитника Елены Усовой, которая действует в интересах гражданина Щ. в уголовном производстве на постановление следственного судьи Орджоникидзевского районного суда г. Запорожье от 11 августа 2018 года, которым ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Щ. удовлетворено, применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней до 08.10.2018 года включительно без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Таким образом, по результатам апелляционного рассмотрения суд принял постановление, которым апелляционную жалобу адвоката Елены Усовой оставлено без удовлетворения, а постановление следственного судьи Орджоникидзевского райсуда Запорожья - без изменений.

"Постановление суда обжалованию в кассационном порядке не подлежит и вступает в законную силу с момента его провозглашения", - отметили в пресс-службе.

Напомним, водителя "КамАЗа" подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

Как сообщал УНН, столкновения грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом произошло на трассе "Харьков-Севастополь" в Запорожской области 10 августа. В результате погибли шесть человек, среди которых - пятеро детей. Еще 12 человек получили травмы. Впоследствии суд взял под стражу водителя грузовика, подозреваемого в совершении ДТП.





