Смертельна ДТП на Великій Кільцевій у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. На вулиці Великій Кільцевій, в напрямку житлового масиву Теремки, водій легковика Daewoo збив насмерть пішохода, котрий перебігав дорогу у не встановленому місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прямий ефір Facebook-спільноти “dtp.kiev.ua”.
Як зазначають свідки події гальмівний шлях автомобіля був достатньо великим.
“У автомобіля достатньо суттєві пошкодження лобового скла та капоту. На жаль ще одна людина знехтувала правилами техніки безпеки, підставив під загрозу своє життя та долю й життя водія Daewoo”, — зазначається у трансляції.
Зіткнення сталося у четвертому ряду дороги, далі водій викрутив кермо і зупинився в третьому, від місця удару до точки зупинки автомобіля відстань приблизно у 100 метрів.
В результаті ДТП загинув чоловік. На місці працюють патрульні поліцейські.
Як повідомляв УНН, минулої ночі на Подолі скоєно підпал автомобіля.