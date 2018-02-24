Смертельное ДТП на Большой Кольцевой в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. На улице Большой Окружной, в направлении жилого массива Теремки, водитель легкового автомобиля Daewoo сбил насмерть пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прямой эфир Facebook-сообщества “dtp.kiev.ua”.
Как отмечают свидетели происшествия тормозной путь автомобиля был достаточно большим.
“У автомобиля достаточно существенные повреждения лобового стекла и капота. К сожалению еще один человек пренебрег правилами техники безопасности, подставил под угрозу свою жизнь и судьбу и жизнь водителя Daewoo”, — отмечается в трансляции.
Столкновение произошло в четвертом ряду дороги, дальше водитель выкрутил руль и остановился в третьем, от места удара до точки остановки автомобиля расстояние примерно в 100 метров.
В результате ДТП погиб человек. На месте работают патрульные полицейские.
Как сообщал УНН, минувшей ночью на Подоле совершен поджог автомобиля.