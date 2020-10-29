Смертельна ДТП на столичних Видубичах: водію автобуса повідомлено про підозру

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 63-річному водію громадського автобуса повідомлено про підозру у вчиненні ДТП біля станції метро Видубичі, внаслідок якої одна людина загинула, ще двоє отримали травми (ч. 2 ст. 286 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що водія автобуса затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України. За попередніми даними, він був тверезий.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП біля станції метро Видубичі.

Відзначимо, що ДТП сталася увечері 28 жовтня 2020 року біля станції метро Видубичі.

За попередньою інформацією, водій громадського автобуса, не впоравшись з керуванням під час маневру, скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту, де стояли люди. Унаслідок ДТП чоловік, 1977 р.н. загинув на місці, двоє жінок 1963, 1979 р.н. отримали травми та були госпіталізовані.