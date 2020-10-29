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Смертельное ДТП на столичных Выдубичах: водителю автобуса сообщено о подозрении

Смертельное ДТП на столичных Выдубичах: водителю автобуса сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 11735 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Водителю автобуса сообщено о подозрении в совершении ДТП возле станции метро Выдубичи, в результате которого один человек погиб, еще двое получили травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры 63-летнему водителю общественного автобуса сообщено о подозрении в совершении ДТП возле станции метро Выдубичи, в результате которого один человек погиб, еще двое получили травмы (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении .

Сообщается, что водителя автобуса задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. По предварительным данным, он был трезв.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Напомним, прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП возле станции метро Выдубичи.

Отметим, что ДТП произошло вечером 28 октября 2020 года возле станции метро Выдубичи.

По предварительной информации, водитель общественного автобуса, не справившись с управлением во время маневра, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где стояли люди. В результате ДТП мужчина, 1977 г.р. погиб на месте, двое женщин 1963, 1979 г.р. получили травмы и были госпитализированы.

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