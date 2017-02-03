Смертельна ДТП на Рівненщині: з авто випали дві жінки
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Трагічна аварія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Терентіїв Гощанського району. Там близько 9:00 мікроавтобус Volkswagen T4 перекинувся, повідомляє УНН відділ комунікації управління НП у Рівненській області.
За даними поліції, водій не впорався з керуванням і в’їхав у відбійник.
Під час падіння з іномарки випало дві людини. Жінка від отриманих травм загинула на місці пригоди, а дівчину каретою швидкої медичної допомоги доставили до медзакладу. У салоні, крім водія, перебував ще один пасажир.
На місці пригоди працює слідчо-оперативна група експерти та рятувальники.
Нагадаємо, ДТП за участю 7 авто сталася на Рівненщині 3 лютого.