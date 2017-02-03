Смертельное ДТП в Ровенской области: с авто выпали две женщины
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Трагическая авария произошла на трассе Киев-Чоп возле села Терентьев Гощанского района. Там около 9:00 микроавтобус Volkswagen T4 перевернулся, сообщает УНН отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.
По данным полиции, водитель не справился с управлением и въехал в отбойник.
При падении с иномарки выпало два человека. Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия, а девушку каретой скорой помощи доставили в медучреждение. В салоне, кроме водителя, находился еще один пассажир.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа эксперты и спасатели.
Напомним, ДТП с участием 7 авто произошло в Ровенской области 3 февраля.