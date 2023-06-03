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Смертельна ДТП на Полтавщині: серез загиблих 13-річний хлопчик, серед поранених - 11-річна дівчинка

Київ • УНН

 • 628050 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. На Полтавщині сталась ДТП, в якій загинуло чотири особи, ще дві - травмовані. Як повідомили у поліції Полтавської області, серез загиблих 13-річний хлопчик, серед поранених - 11-річна дівчинка, передає УНН.

Смертельна ДТП на Полтавщині: серез загиблих 13-річний хлопчик, серед поранених - 11-річна дівчинка

Деталі

Як повідомили у поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 3-го червня, близько 16:20, неподалік села Петрівка, на автодорозі Полтава-Диканька.

За попередньою інформацією слідства, сталося зіткнення автомобіля «Subaru», під керуванням 40-річного водія та автомобіля «Renault», під керуванням 20-річного водія.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля «Subaru», а також три пасажири: 13-річний хлопчик, 41-річна та 73-річна жінки. Ще одна пасажирка, 11-річна дівчинка, доставлена до лікарняного закладу для надання невідкладної медичної допомоги. Окрім того, тілесні ушкодження також отримав водій автомобіля «Renault», який також доставлений до лікарняного закладу для надання йому допомоги.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та слідче управління поліції Полтавщини. З’ясовуються причини та обставини ДТП.

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