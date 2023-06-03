Смертельное ДТП на Полтавщине: среди погибших 13-летний мальчик, среди раненых - 11-летняя девочка

Детали

Как сообщили в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 3-го июня, около 16:20, недалеко от села Петровка, на автодороге Полтава-Диканька.

По предварительной информации следствия, произошло столкновение автомобиля «Subaru», под управлением 40-летнего водителя и автомобиля «Renault», под управлением 20-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля «Subaru», а также три пассажира: 13-летний мальчик, 41-летняя и 73-летняя женщины. Еще одна пассажирка, 11-летняя девочка, доставлена в больничное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи. Кроме того, телесные повреждения также получил водитель автомобиля «Renault», который также доставлен в больничное учреждение для оказания ему помощи.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и следственное управление полиции Полтавщины. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

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