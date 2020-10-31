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Смертельна ДТП на Майдані: підозрюваного доставили у суд на швидкій

Смертельна ДТП на Майдані: підозрюваного доставили у суд на швидкій

Київ • УНН

 • 29509 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Підозрюваного у смертельній ДТП на столичному Майдані Незалежності доставили у Шевченківський суд, де йому мають обрати запобіжний захід, на "швидкій допомозі", передає кореспондент УНН

За словами кореспондента, підозрюваного доставили до суду після 12.00. Чоловік перебуває на каталці, на якій його завезли до будівлі суду.

Як повідомляв УНН, запобіжний захід водієві має сьогодні обрати Шевченківський районний суд столиці. Прокурор просить тримання під вартою.

Нагадаємо, що вчора на Майдані Незалежності сталася ДТП, в результаті якої двоє людей загинуло, четверо отримало травми.

Додамо, що винуватцю смертельної ДТП повідомлено про підозру, він у лікарні

Українські Національні Новини

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