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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 12717 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 40312 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 110622 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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10:59 • 88731 просмотра

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Смертельное ДТП на Майдане: подозреваемого доставили в суд на скорой

Смертельное ДТП на Майдане: подозреваемого доставили в суд на скорой

Киев  •  УНН

 • 29492 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Подозреваемого в смертельном ДТП на столичном Майдане Независимости доставили в Шевченковский суд, где ему должны избрать меру пресечения, на "скорой помощи", передает корреспондент УНН.

По словам корреспондента, подозреваемого доставили в суд после 12.00. Мужчина находится на каталке, на которой его завезли в здание суда.

Как сообщал УНН, меру пресечения водителю должен сегодня избрать Шевченковский районный суд столицы. Прокурор просит содержания под стражей.

Напомним, что вчера на Майдане Независимости произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы.

Добавим, что виновнику смертельного ДТП сообщено о подозрении, он в больнице.

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