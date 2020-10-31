Смертельное ДТП на Майдане: подозреваемого доставили в суд на скорой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Подозреваемого в смертельном ДТП на столичном Майдане Независимости доставили в Шевченковский суд, где ему должны избрать меру пресечения, на "скорой помощи", передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, подозреваемого доставили в суд после 12.00. Мужчина находится на каталке, на которой его завезли в здание суда.
Как сообщал УНН, меру пресечения водителю должен сегодня избрать Шевченковский районный суд столицы. Прокурор просит содержания под стражей.
Напомним, что вчера на Майдане Независимости произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы.
Добавим, что виновнику смертельного ДТП сообщено о подозрении, он в больнице.