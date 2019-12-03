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Смертельна ДТП на Київщині: стали відомі нові подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Бучі Київської області внаслідок зіткнення маршрутного таксі та автомобіля Porsche загинуло 2 людей, ще 3 було госпіталізовано. За новими даними, один із постраждалих відмовився від госпіталізації. Наразі через ДТП ускладнений проїзд. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП області.

"Там 2 загиблих: чоловік і жінка – пасажири, які перебували у салоні маршрутного таксі, ще трьох було госпіталізовано з різними тілесними ушкодженнями, один, наскільки я розумію, вже відмовився від госпіталізації. Але це у стані шоку, побачимо, може ще хтось буде звертатися до лікарняних закладів…На місці працює слідчо-оперативна група. Ми дізнаємося подробиці, які там відбулися. Попередньо Porsche виїжджав з другорядного ряду, де і зіткнувся на основній (дорозі, - ред.) з маршрутним мікроавтобусом сполученням "Буча-Ірпінь" після чого мікроавтобус перекинувся, внаслідок чого два пасажири і загинуло", - зазначив речник поліції Київської області Микола Жукович.

Він зазначив, що ДТП сталася на перехресті в результаті чого проїзд ускладнений, тому автомобілі спрямовують іншим шляхом.

Нагадаємо, у Бучі на Київщині сталася ДТП за участю маршрутки та автомобіля Porsche, внаслідок чого загинуло 2 людини, ще 3 госпіталізовані.

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