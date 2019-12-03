Смертельное ДТП в Киевской области: стали известны новые подробности

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 100262 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Буче Киевской области в результате столкновения маршрутного такси и автомобиля Porsche погибли 2 человека, еще 3 были госпитализированы. По новым данным, один из пострадавших отказался от госпитализации. Сейчас из-за ДТП осложнен проезд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП области.

"Там 2 погибших: мужчина и женщина - пассажиры, которые находились в салоне маршрутного такси, еще трое были госпитализированы с различными телесными повреждениями, один, насколько я понимаю, уже отказался от госпитализации. Но это в состоянии шока, посмотрим, может еще кто-то будет обращаться в медицинские учреждения ... на месте работает следственно-оперативная группа. Мы узнаем подробности, которые там произошли. Предварительно Porsche выезжал из второстепенного ряда, где и столкнулся на основной (дороге, - ред.) с маршрутным микроавтобусом сообщением "Буча-Ирпень" после чего микроавтобу с перевернулся, в результате чего два пассажира и погибло", - отметил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

Он отметил, что ДТП произошло на перекрестке, в результате чего проезд затруднен, поэтому автомобили направляют другим путем.

Напомним, в Буче Киевской области произошло ДТП с участием маршрутки и автомобиля Porsche, в результате чего погибли 2 человека, еще 3 госпитализированы.

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