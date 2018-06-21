Смертельна ДТП на Кіровоградщині: підозрюваного відпустили під домашній арешт
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 червня. УНН. Апеляційний суд Кіровоградської області відпустив під домашній арешт підозрюваного у скоєнні ДТП з чотирма загиблими на автодорозі Кропивницький-Знам'янка на Кіровоградщині. Про це кореспонденту УНН повідомила адвокат потерпілої Марина Гуцул.
За її словами, суд ухвалив відповідне рішення на тій підставі, що чоловікові необхідно лікуватися, що він також отримав травми.
"Але коли йому обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту Ленінським районним судом, він продовжував лікуватись. Єдине, що під палатою стояли два конвоїра. Ніхто не говорить про те, що його не треба лікувати", - сказала Гуцул.
За її словами, зважаючи на таке рішення, потерпіла обґрунтовано боїться, що даний запобіжний захід дозволить підозрюваному уникнути відповідальності, у тому числі шляхом виїзду за кордон, адже обов'язок носіння електронного браслета на чоловіка не поклали.
Нагадаємо, чотири людини загинули та дві травмувалися в результаті ДТП на Кіровоградщині.