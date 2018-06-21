Смертельное ДТП в Кировоградской области: подозреваемого отпустили под домашний арест

По ее словам, суд принял соответствующее решение на том основании, что мужчине необходимо лечиться, что он также получил травмы.

"Но когда ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу Ленинским районным судом, он продолжал лечиться. Единственное, что под палатой стояли два конвоира. Никто не говорит о том, что его не надо лечить", - сказала Гуцул.

По ее словам, несмотря на такое решение, потерпевшая обоснованно боится, что данная мера пресечения позволит подозреваемому избежать ответственности, в том числе путем выезда за границу, ведь обязанность ношение электронного браслета на мужчину не положили.

Напомним, четыре человека погибли и два травмированы в результате ДТП в Кировоградской области.



