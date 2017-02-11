Смертельна ДТП на Хмельниччині: 2 осіб загинули

Вантажний автомобіль “DAF” рухався у напрямку Шепетівки. За попередніми даними, легковик “Wolksvagen Jetta”, рухаючись назустріч, виїхав на смугу зустрічного руху та потрапив під колеса вантажівки.

Внаслідок лобового зіткнення двоє пасажирів “Wolksvagen Jetta” загинули на місці події, а водій і ще один пасажир отримали травми та госпіталізовані до лікарні.

Водій вантажівки не постраждав.

Наразі на місці події працювала слідчо-оперативна група Шепетівського відділу поліції. Встановлюються особи загиблих та потерпілих.