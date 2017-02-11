Смертельное ДТП на Хмельнитчине: 2 человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека погибли и еще двое получили травмы, произошло на отрезке автодороги между городами Шепетовка, Славута, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Грузовой автомобиль "DAF" двигался в направлении Шепетовки. По предварительным данным, автомобиль "Wolksvagen Jetta", двигаясь навстречу, выехал на полосу встречного движения и попал под колеса грузовика.
В результате лобового столкновения двое пассажиров "Wolksvagen Jetta" погибли на месте происшествия, а водитель и еще один пассажир получили травмы и госпитализированы в больницу.
Водитель грузовика не пострадал.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шепетовского отдела полиции. Устанавливаются личности погибших и пострадавших.