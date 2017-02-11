Смертельное ДТП на Хмельнитчине: 2 человека погибли

Грузовой автомобиль "DAF" двигался в направлении Шепетовки. По предварительным данным, автомобиль "Wolksvagen Jetta", двигаясь навстречу, выехал на полосу встречного движения и попал под колеса грузовика.

В результате лобового столкновения двое пассажиров "Wolksvagen Jetta" погибли на месте происшествия, а водитель и еще один пассажир получили травмы и госпитализированы в больницу.

Водитель грузовика не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шепетовского отдела полиции. Устанавливаются личности погибших и пострадавших.