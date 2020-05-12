Смерть українки в Нідерландах: тіло загиблої відправили до Києва

"Щодо смерті 10 травня у місті Роттердам (Королівство Нідерланди) 39-річної громадянки України – члена екіпажу судна "Regal Princess". Сьогодні, 12 травня, рейсом Амстердам – Київ було відправлено труну з тілом загиблої українки", - повідомив співрозмовник.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Нідерландах знайшли мертвою українку, тіло якої виявили у воді біля пришвартованого судна "Regal Princess". Підозрюють самогубство.