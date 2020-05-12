Смерть українки в Нідерландах: тіло загиблої відправили до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Труну з тілом загиблої українки - члена екіпажу судна "Regal Princess" сьогодні було відправлено з Нідерландів в Україну. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.
"Щодо смерті 10 травня у місті Роттердам (Королівство Нідерланди) 39-річної громадянки України – члена екіпажу судна "Regal Princess". Сьогодні, 12 травня, рейсом Амстердам – Київ було відправлено труну з тілом загиблої українки", - повідомив співрозмовник.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Нідерландах знайшли мертвою українку, тіло якої виявили у воді біля пришвартованого судна "Regal Princess". Підозрюють самогубство.