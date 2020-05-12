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Смерть украинки в Нидерландах: тело погибшей отправили в Киев

Киев • УНН

 • 40467 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Гроб с телом погибшей украинки - члена экипажа судна "Regal Princess" сегодня было отправлено с Нидерландов в Украину. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

Смерть украинки в Нидерландах: тело погибшей отправили в Киев

"Что касается смерти 10 мая в городе Роттердам (Королевство Нидерланды) 39-летней гражданки Украины - члена экипажа судна "Regal Princess". Сегодня, 12 мая, рейсом Амстердам - Киев был отправлен гроб с телом погибшей украинки", - сообщил собеседник.

Напомним, накануне стало известно, что в Нидерландах нашли мертвой украинку, тело которой обнаружили в воде у пришвартованного судна "Regal Princess". Подозревают самоубийство.

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