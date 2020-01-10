Смерть 3-річної дитини у ДТП у Львові: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. За фактом загибелі 3-річної дитини у ДТП у Львові відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
"За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 5 років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до 3 років або без такого", - сказано у повідомленні.
Водія, 21-річного львів’янина, поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Львові в ДТП загинула 3-річна дівчинка. Ще двоє учасників ДТП отримали тілесні ушкодження.