Смерть 3-летнего ребенка в ДТП во Львове: открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. По факту гибели 3-летнего ребенка в ДТП во Львове открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
"По данному факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от 3 до 5 лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового", - говорится в сообщении.
Водителя, 21-летнего львовянина, полицейские задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Напомним, во Львове в ДТП погибла 3-летняя девочка. Еще двое участников ДТП получили телесные повреждения.