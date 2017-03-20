Службою ДСНС за минулу добу врятовано шість осіб

У результаті вжитих заходів врятовано шість осіб, 50 будівель та п’ять одиниць автотракторної техніки.

Як повідомляв УНН, мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівкою та злетів у кювет на Рівненщині, є загиблі.