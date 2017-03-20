Службою ДСНС за минулу добу врятовано шість осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 787 виїздів, передає УНН з посиланням на ДСНС.
У результаті вжитих заходів врятовано шість осіб, 50 будівель та п’ять одиниць автотракторної техніки.
Як повідомляв УНН, мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівкою та злетів у кювет на Рівненщині, є загиблі.