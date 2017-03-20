Службой ГСЧС за минувшие сутки спасено шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 787 выездов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В результате принятых мер спасено шесть человек, 50 зданий и пять единиц автотракторной техники.
Как сообщал УНН, микроавтобус столкнулся с грузовиком и вылетел в кювет в Ровенской области, есть погибшие.