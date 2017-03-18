Службою ДСНС за минулу добу врятовано двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 743 виїзди, передає УНН з посиланням на ДСНС.
У результаті вжитих заходів врятовано троє осіб, 56 будівель та п’ять одиниць автотракторної техніки.
Як повідомляв УНН, близько 60 кінологів ДФС, ДСНС, Держприкордонслужби, поліції та інших відомств із 18 областей України сьогодні навчаються на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС у Хмельницькому.