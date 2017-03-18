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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 135289 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 141644 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 131495 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121779 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107009 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107847 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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Службой ГСЧС за минувшие сутки спасено два человека

Киев • УНН

 • 7811 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 743 выезда, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В результате принятых мер спасено три человека, 56 зданий и пять единиц автотракторной техники.

Как сообщал УНН, около 60 кинологов ГФС, ГСЧС, Госпогранслужбы, полиции и других ведомств из 18 областей Украины сегодня учатся на базе Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС в Хмельницком.

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