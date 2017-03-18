Службой ГСЧС за минувшие сутки спасено два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 743 выезда, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В результате принятых мер спасено три человека, 56 зданий и пять единиц автотракторной техники.
Как сообщал УНН, около 60 кинологов ГФС, ГСЧС, Госпогранслужбы, полиции и других ведомств из 18 областей Украины сегодня учатся на базе Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС в Хмельницком.