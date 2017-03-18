Службой ГСЧС за минувшие сутки спасено два человека

В результате принятых мер спасено три человека, 56 зданий и пять единиц автотракторной техники.

Как сообщал УНН, около 60 кинологов ГФС, ГСЧС, Госпогранслужбы, полиции и других ведомств из 18 областей Украины сегодня учатся на базе Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС в Хмельницком.