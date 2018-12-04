Службових осіб Украероруху підозрюють у недбалості
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Службових осіб державного підприємства "Украерорух" підозрюють у недбалості. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Бориспільській місцевій прокуратурі.
"Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018111100000270 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України", - повідомили у прокуратурі.
Підставою для відкриття кримінального провадження стали результати аудиту Рахункової палати у частині фактів, які мають ознаки корупції, та які були допущені посадовцями ДП “Украерорух” протягом 2015-2017 років.
Відомості за результатами розгляду матеріалів Рахункової палати були внесені до ЄРДР Службою безпеки України.
"На даний час досудове розслідування триває, жодній особі повідомлення про підозру не повідомлялося", - уточнили в Бориспільській прокуратурі.
Довідка: Санкція ч. 2 ст. 367 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Нагадаємо, під час аудиту ДП “Украерорух” Рахункова палата виявила низку порушень, допущених посадовими особами підприємства, та звернулася до СБУ.
Загалом проти посадовців держпідприємства кримінальні провадження розслідують вже у НАБУ, ГПУ та Нацполіції.
Зауважимо, що колектив “Украероруху”, через підозри у корупції, вимагає звільнення свого очільника Дмитра Бабейчука. У МІУ вимоги співробітників поки ігнорують.
Так, міністр Омелян раніше публічно відхрестився від кадрових питань ДП, зазначивши, що рішення про звільнення Бабейчука має приймати держсекретар МІУ Андрій Галущак. Останній же отримав погодження на звільнення Бабейчука від керівника Київської ОДА ще у червні поточного року, проте досі затягує із ухваленням рішення.
Колектив “Украероруху” тим часом передав “кримінальні” висновки аудиту підприємства до Євроконтролю.