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Должностных лиц Украэроруха подозревают в халатности

Киев • УНН

 • 9417 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Должностных лиц государственного предприятия "Украэрорух" подозревают в халатности. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Бориспольской местной прокуратуре.

Должностных лиц Украэроруха подозревают в халатности

"Бориспольской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве № 42018111100000270 от 03.10.2018 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины", - сообщили в прокуратуре.

Основанием для открытия уголовного производства стали результаты аудита Счетной палаты в части фактов, имеющих признаки коррупции, и которые были допущены должностными лицами ГП "Украэрорух" в течение 2015-2017 годов.

Сведения по результатам рассмотрения материалов Счетной палаты были внесены в ЕРДР Службой безопасности Украины.

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, никому уведомление о подозрении не сообщалось", - уточнили в Бориспольской прокуратуре.

Справка: Санкция ч. 2 ст. 367 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от ста до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, в ходе аудита ГП "Украэрорух" Счетная палата выявила ряд нарушений, допущенных должностными лицами предприятия, и обратилась в СБУ.

В целом против должностных лиц госпредприятия уголовные производства расследуют уже в НАБУ, ГПУ и Нацполиции.

Отметим, что коллектив "Украэроруха", из-за подозрений в коррупции, требует освобождения своего руководителя Дмитрия Бабейчука. В МИУ требования сотрудников пока игнорируют.

Так, министр Омелян ранее публично открестился от кадровых вопросов ГП, отметив, что решение об увольнении Бабейчука должен принимать госсекретарь МИУ Андрей Галущак. Последний же получил согласие на увольнение Бабейчука от руководителя Киевской ОГА еще в июне текущего года, однако до сих пор затягивает с принятием решения.

Коллектив "Украэроруха" тем временем передал "криминальные" выводы аудита предприятия в Евроконтроль.

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