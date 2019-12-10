Служба зайнятості візьметься за працевлаштування скорочених з РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Фахівці державної служби зайнятості тримають під постійним контролем питання очікуваного звільнення працівників районних державних адміністрацій. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держслужби зайнятості.
"У період вивільнення в РДА служба зайнятості бере на себе зобов’язання із забезпечення індивідуального підходу до кожної особи, а профспілка всебічно сприятиме в налагодженні ефективної роботи з працівниками, які підпадатимуть під скорочення", - вказали у службі.
Як зазначається, вже є перші результати роботи. "Колишні держслужбовці вже знаходять нову роботу в об’єднаних територіальних громадах та комунальних підприємствах. Служба обіцяє вивчати й інші пропозиції, які надходитимуть від соціальних партнерів щодо можливих варіантів працевлаштування", - додали у відомстві.
Директор Держцентру зайнятості Ольга Макогон підкреслила, що у цій ситуації слід виходити з норм закону, наявних ресурсів та потреб економіки.
"Служба зайнятості розпочала підготовчі заходи, що дозволяють скласти профіль кожного, хто потрапляє під скорочення, визначити ті навички, здібності та компетентності, які найкраще вирізняють працівника на ринку праці, визначити ступінь його мотивації та готовності до змін", - додали у службі.
Нагадаємо, Кабмін скоротив граничну чисельність працівників РДА.