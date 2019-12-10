Служба занятости займется трудоустройства сокращенных из РГА

"В период высвобождения в РГА служба занятости берет на себя обязательства по обеспечению индивидуального подхода к каждому человеку, а профсоюз всесторонне будет способствовать в налаживании эффективной работы с работниками, которые будут подпадать под сокращение", - указали в службе.

Как отмечается, уже есть первые результаты работы. "Бывшие чиновники уже находят новую работу в объединенных территориальных общинах и коммунальных предприятиях. Служба обещает изучать и другие предложения, которые будут поступать от социальных партнеров о возможных вариантах трудоустройства", - добавили в ведомстве.

Директор Госслужбы занятости Ольга Макогон подчеркнула, что в этой ситуации следует исходить из норм закона, имеющихся ресурсов и потребностей экономики.

"Служба занятости начала подготовительные мероприятия, позволяющие составить профиль каждого, кто попадает под сокращение, определить те навыки, способности и компетентности, которые лучше выделяют работника на рынке труда, определить степень его мотивации и готовности к изменениям", - добавили в службе.

Напомним, Кабмин сократил предельную численность работников РГА.