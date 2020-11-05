Слухання у справі MH17 відклали до 12 листопада: що ми знаємо на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Нідерландах відклали до 12 листопада судові слухання у справі про катастрофу малазійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі в липні 2014 року, передає кореспондент УНН.
"Слухання поновляться у четвер, 12 листопада 2020 року, о 10:00 (11:00 за Києвом)", - повідомили у прес-службі суду.
Так, з 3 по 5 листопада на суді виступала сторона захисту обвинуваченого Олега Пулатова. Адвокати протягом трьох днів зачитували, зокрема, список свідків, яких вони хотіли б повторно опитати в цій справі. Вимоги стосуються практично всіх свідків, свідчення яких вказані в розслідуванні Спільної слідчої групи. Захист також хоче допитати інших трьох підозрюваних - Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка. Всього захист хоче передопитати кілька сотень людей.
На засіданнях 12 і 13 листопада сторона звинувачення буде відповідати на клопотання захисту.
Так, напередодні сторона захисту попросила провести кілька десятків опитувань свідків, зокрема висловивши бажання допитати у справі заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка і главу МВС Арсена Авакова.
Нагадаємо, раніше на цьому тижні в суді в Нідерландах показали відео з інтерв'ю, проведеного адвокатами підозрюваного в катастрофі малазійського Boeing рейсу MH17 Олега Пулатова.
17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідної установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи MH17.
Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.