Слушания по делу MH17 отложили до 12 ноября: что мы знаем на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Нидерландах отложили до 12 ноября судебные слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года, передает корреспондент УНН.
“Слушания возобновятся в четверг, 12 ноября 2020 года, в 10:00 (11:00 по Киеву)”, — сообщили в пресслужбе суда.
Так, с 3 по 5 ноября на суде выступала сторона защиты обвиняемого Олега Пулатова. Адвокаты в течении трех дней зачитывали, в частности, список свидетелей, которых они хотели бы повторно опросить в данном деле. Требования касаются практически всех свидетелей, показания которых указаны в расследовании Совместной следственной группы. Защита также хочет допросить оставшихся трех подозреваемых — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Всего защита хочет передопросить несколько сотен людей.
На заседаниях 12 и 13 ноября сторона обвинения будет отвечать на ходатайства защиты.
Так, накануне сторона защиты попросила провести несколько десятков опросов свидетелей, в частности выразив желание расспросить по делу заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и главы МВД Арсена Авакова.
Напомним, ранее на этой неделе в суде в Нидерландах показали видео с интервью, проведенного адвокатами подозреваемого в катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова.
17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.
Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.