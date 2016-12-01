Слухання у справі 2 травня знову перенесли в Одесі

Тому суд вчергове перенесено. Засідання відбудеться завтра, 2 грудня.

Нагадаємо, попереднє судове засідання перенесли у зв'язку із відсутністю двох обвинувачених, а також одного із представників сторони захисту. Вже майже 2 місяці судова колегія не може приступити до розгляду справи по суті.