Слухання у справі 2 травня знову перенесли в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сьогодні Малиновський районний суд Одеси продовжив розгляд справи щодо подій 2 травня. Проте на засідання не з'явилися всі сторони у справі - немає одного обвинуваченого та двох захисників, передає кореспондент УНН.
Тому суд вчергове перенесено. Засідання відбудеться завтра, 2 грудня.
Нагадаємо, попереднє судове засідання перенесли у зв'язку із відсутністю двох обвинувачених, а також одного із представників сторони захисту. Вже майже 2 місяці судова колегія не може приступити до розгляду справи по суті.