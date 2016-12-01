Слушания по делу 2 мая снова перенесли в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня Малиновский районный суд Одессы продолжил рассмотрение дела о событиях 2 мая. Однако на заседание не явились все стороны по делу - нет одного обвиняемого и двух защитников, передает корреспондент УНН.
Суд в очередной раз перенесен. Заседание состоится завтра, 2 декабря.
Напомним, предварительное судебное заседание перенесли в связи с отсутствием двух обвиняемых, а также одного из представителей стороны защиты. Уже почти 2 месяца судебная коллегия не может приступить к рассмотрению дела по существу.